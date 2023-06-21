Mersin’de torbacılara şafak operasyonu: 37 gözaltı

Narkotik dedektör köpekleriyle adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 235 tabanca fişeği, 14 av tüfeği kartuşu, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 650 lira ele geçirildi.