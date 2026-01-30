Yeni Şafak
Mersin'de trafik kazası: İki kişi yaralandı

Mersin’de trafik kazası: İki kişi yaralandı

22:1530/01/2026, Cuma
IHA
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarın Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K. C.’ın kullandığı 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Takla atarak duran hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


