Mersin’de yağmur ve fırtına evlerin çatılarını uçurdu ağaçları devirdi

Mersin'de fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Etkili olan şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçururken, bazı ağaçları yerinden söktü, üzerine ağaç devrilen çok sayıda araç ise hasar gördü.





Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Güney yönden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkılırken, şiddetli fırtına çok sayıda ev, araç ve iş yerine zarar verdi.





Şiddetli fırtına özellikle Gazipaşa, Bağlar, Mithatpaşa ve Altaylılar Mahallesi, Ali Menteşoğlu Caddesi, Hal Yolu, Mavi Bulvar ve Paşalar Sekisi Parkı gibi bölgelerde etkili oldu.





Yağmurdan dolayı bazı evleri su basarken, araçlar yolda kaldı, çok sayıda ağaç da yollar devrildi. Yaşanan olumsuzluklar Tarsus ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından giderildi.







