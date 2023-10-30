Mersin'de akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: Bir ölü

Büyükçekmece Kumburgaz D-100 mevkiisinde geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü Samet Tüfekçiler, durağa dalmış ve üç çocuğun hayattan kopmasına neden olmuştu. Bugün görülen duruşmada kazaya ilişkin yeni bilgiler ve sürücü hakkında karar çıktı. Kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı tespit edilen ehliyetsiz sürücü hakkında 18 yıl hapis cezası verildi. Acılı aileler verilen karara isyan etti.