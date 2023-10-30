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Mersin'de akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: Bir ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 38 yaşındaki üç çocuk babası Çelebi Çoğul, park tartışması nedeniyle çıkan kavgada akrabası Aşır Özdemir tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

14:40 - 30/10/2023 Pazartesi
DHA
Tarsus'ta park tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Tarsus'ta park tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Kemalpaşa Sanayi Sitesinde, iddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesine sinirlenen Fahri Çoğul, akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri Çoğul'un oğlu Çelebi Çoğul da olaya dahil oldu.


Özdemir, iş yerinden aldığı silahı ateşleyerek Çelebi Çoğul'u vurdu. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli, 3 çocuk babası Çoğul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Aşır Özdemir polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




#Mersin
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