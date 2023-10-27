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Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı" dedi.

Halil Akkoç
10:26 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 10:39 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi."
ifadelerini kullandı.

Üç şüpheli şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya,
"Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde Nerkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı."
diye konuştu.

Yerlikaya, "Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanunda zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." açıklamasında bulundu.

#Ali Yerlikaya
#Mersin Uluslararası Limanı
#Muz
#Kokain
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