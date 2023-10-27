Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirdi

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanında yapılan aramada yasal yükü Muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi."
ifadelerini kullandı.
Üç şüpheli şahıs yakalandı
Üç şüpheli şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya,
"Ekvador’dan gelecek olan muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı alan Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanına geldiğinde Nerkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı."
diye konuştu.
Yerlikaya, "Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanunda zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." açıklamasında bulundu.
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#Kokain
13 saat önce