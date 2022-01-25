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MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesinde ilçeye 4 yıl aradan sonra ilk defa bu kadar kar yağdı

Mersin’in yüksek rakımlı bölgeleri yoğun kar yağışı almaya başlarken, Gülnar ilçesine de 4 yıl aradan sonra merkezinde 30 santimi, kırsalında ise yarım metreye yaklaşan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir çoban da belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Mersinin Gülnar ilçesinde ilçeye 4 yıl aradan sonra ilk defa bu kadar kar yağdı
Mersin’in Gülnar ilçesinde de 4 yıl aradan sonra yoğun kar yağışı yaşandı.

Yurdun büyük bölümünde olduğu gibi neredeyse yılın 10 ayını sıcak bir havada geçiren Mersin’de de kar ve sağanak yağmur etkili oluyor. Mersin’in 200 rakım üzerindeki birçok bölge kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Mersin’in Gülnar ilçesinde de 4 yıl aradan sonra yoğun kar yağışı yaşandı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürüdü yer yer 30 santime kadar ulaştı. Özellikle kırsal alanda ise kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı aktarıldı. İlçeye bağlı kırsal mahallelerden Çukurkavak’ta mahsur kalan bir çoban için de belediye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri yolu açarak, çobana ulaştı.


Öte yandan, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Son yılların en etkili kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünivar, "Kar geceden sonra başladı, bütün hızıyla devam ediyor. Kar yağışının rahmet olmasını istiyoruz. Yollarımızda sürekli ekiplerimiz açma çalışmalarına devam ediyor. Yarın da kar yağışı bekleniyor. İnşallah bu yıl daha fazla su rezervimiz olacak" dedi.

Kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara da ulaştıklarını kaydeden Başkan Ünivar, ilden AFAD ile işbirliği yaptıklarını ilçede de acil durum koordinasyon merkezlerinin olduğu tüm kurumların araçlarının sahada çalıştığını ifade etti.

Geceden itibaren kar yağışının yoğun olarak etkili olduğunu aktaran ilçe sakinlerinden Erhan Zobu, en son böyle bir kar yağışının 2018 yılında yaşandığını dile getirdi.

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