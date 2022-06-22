Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 'Şahmeran' operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Mersin'de yapılan operasyonda yakalanan 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Evlerdeki aramalarda toplatma kararı bulunan kitaplar, iki bez parçası, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Sekiz şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Patlayıcı temin etmişler

Ayrıca şüphelilerin, terör örgütü adına esnaf ve vatandaşları tehdit edip para topladığı kaydedildi. Bu paraların cezaevlerinde 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu ve hükümlü örgüt üyelerine ve ailelerine, terör örgütünde çözülme olmaması için örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıtıldığı, geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri nevruz öncesi gençleri örgütsel eylem yapmasına teşvik edip hassas noktalara zarar verilmesi talimatının verildiği de belirtildi. Şüphelilerin bu eylemlerde patlayıcıları temin ettikleri, geçmiş tarihlerde terör eylemlerine katılarak gençlerin de terör eylemlerine katılması amacıyla tehdit ve ikna metotlarını kullanıp PKK terör örgütüne örgüt mensubu kazandırdıkları belirlendi.

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