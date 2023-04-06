Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz: Filistin yalnız değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek terör estiren İsrail’e tepki göstererek Filistinlilere destek mesajı verdi. Erdoğan, Ankara’da emeklilerle iftarda buluştu. Konuşmasına İsrail’in Kudüs’teki saldırılarını kınayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Aviv’e sert mesajlar gönderdi. İsrail polisinin terör eylemleriyle Filistinli Müslümanları hedef almasından üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin de ikazlara rağmen şiddet dalgasına destek olduğunu söyledi. Erdoğan, “İsrail yönetiminin ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında... İsrail’in yaptığı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Mescid-i Aksa’ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri

kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Hükümet olarak her zaman emeklilerin yanında olduklarını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti: “Sizler eski Türkiye’yi, eski Türkiye’nin yokluk, yoksulluk, kriz, acı ve kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yılının nereden nereye geldiğini belki gençlerimize anlatmakta zorlanıyorsunuz ama sizler bunun canlı şahitlerisiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum.”

Seccade konusu edep meselesi

24 TV’de gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘seccade’ görüntülerine tepki gösterdi. Erdoğan “Bunların hepsi aynı yerden besleniyor. Seccadenin üzerine ayakkabıyla basılır mı? Bu bir edep meselesidir. O kendi edebi adabıdır. Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz. Vatandaşlarım bu fotoğrafları zihnine kazısın” dedi.

SAPKIN AKIMLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ

6’lı masanın içinde bulunan muhafazakâr partilerin sapkın akımlar konusunda seslerinin çıkmamasının ibret verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçmişte bir arada bulunduğumuz kişileri bu tabloda görmek bizi rahatsız ediyor. Saadet Partisi içinde de rahatsızlık olduğunu biliyorum. Biz aile yapımızı tehdit altında bırakamayız. Terörle mücadele ettiğimiz gibi sapkın akımlarla da mücadele edeceğiz.”

ANKETLERDE ÖNDEYİZ

14 Mayıs öncesi yapılan seçim anketleri konusunda da bilgiler veren Cumhurbaşkanı, “14 Mayıs Cumhur İttifakı ve bizim zaferimizle sonuçlanacaktır. Anketlere göre hem başkanlık hem meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz.” İfadelerini kullandı







