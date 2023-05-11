Meselemiz memleket: Erdoğan’ı destekleyeceğiz

Demokrat Parti İl Başkanı Emir Musa Beydili
Geçtiğimiz günlerde Yedili Masa'nın partisine üç kontenjan ayırmasına tepki gösteren Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklamıştı. "CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz" sözleriyle partisinin ittifak ortağına tepki gösterdi.
Dün Demokrat Parti teşkilat başkanı ve beraberindeki ekibin pankartı indirdiğini belirten Beydilli, “Pankartı tekrar asacağım. Meselemiz memleket, bayrak, devlet ve kutsal değerler. Bunların bu memlekete yararlı olacağını düşünmüyoruz. 14 Mayıs akşamı da istifa edeceğim Demokrat Parti’den. Karaman ve üç ilçe olarak yani yaklaşık 400 üye ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” ifadelerini kullandı.