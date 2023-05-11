Meselemiz memleket: Erdoğan’ı destekleyeceğiz

'Usulsüzce görevden almaya çalıştılar'

9 Mayıs’ta parti binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini asarak, seçimlerde Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyleyen Beydilli, “11 Nisan’da açıklama yapmıştım. Karaman il, ilçe teşkilatı olarak Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğiz şeklinde. 9 Mayıs’ta da bu pankartı parti binasına asarak, ‘HDP ile Kandil ile iş birliği yapanlara biz oy vermeyeceğiz’ dedim. Partiden tepki aldım. İl başkanıyım, kongre ile seçildim, usulsüz görevden alma girişiminde bulundular. Bir internet sitesine görevden alındı diye bir haber vermişler ancak parti tüzüğüne göre başkanlık divanı toplanmadan beni görevden alamazlar. Görevden istifa edeceğim ama 14 Mayıs akşamı” diye konuştu.