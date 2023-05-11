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Meselemiz memleket: Erdoğan’ı destekleyeceğiz

Karaman'da CHP'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Demokrat Parti İl Başkanı Emir Musa Beydili parti binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astırdı. "Kandil'den yönetilecek bir Türkiye’ye asla müsaade etmeyiz" diyerek 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyleyen Beydilli Yeni Şafak’a konuştu.

Haber Merkezi
16:59 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Demokrat Parti İl Başkanı Emir Musa Beydili

Demokrat Parti İl Başkanı Emir Musa Beydili

Geçtiğimiz günlerde Yedili Masa'nın partisine üç kontenjan ayırmasına tepki gösteren Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklamıştı. "CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP'nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz" sözleriyle partisinin ittifak ortağına tepki gösterdi.

'Usulsüzce görevden almaya çalıştılar'
9 Mayıs’ta parti binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini asarak, seçimlerde Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyleyen Beydilli, “11 Nisan’da açıklama yapmıştım. Karaman il, ilçe teşkilatı olarak Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğiz şeklinde. 9 Mayıs’ta da bu pankartı parti binasına asarak, ‘HDP ile Kandil ile iş birliği yapanlara biz oy vermeyeceğiz’ dedim. Partiden tepki aldım. İl başkanıyım, kongre ile seçildim, usulsüz görevden alma girişiminde bulundular. Bir internet sitesine görevden alındı diye bir haber vermişler ancak parti tüzüğüne göre başkanlık divanı toplanmadan beni görevden alamazlar. Görevden istifa edeceğim ama 14 Mayıs akşamı” diye konuştu.
Pankart tekrar asılacak

Dün Demokrat Parti teşkilat başkanı ve beraberindeki ekibin pankartı indirdiğini belirten Beydilli, “Pankartı tekrar asacağım. Meselemiz memleket, bayrak, devlet ve kutsal değerler. Bunların bu memlekete yararlı olacağını düşünmüyoruz. 14 Mayıs akşamı da istifa edeceğim Demokrat Parti’den. Karaman ve üç ilçe olarak yani yaklaşık 400 üye ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” ifadelerini kullandı.



#Emir Musa Beydili
#Demokrat Parti
#Karaman
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