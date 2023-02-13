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Meslek liselerinde üretilen günlük 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meslek liselerindeki fırınlarda üretilen 1,6 milyon ekmeğin bugün itibarıyla bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.

13:43 . 13/02/2023 Pazartesi
DHA
MEB

MEB

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde deprem bölgeleri için ekmek üretildiğini belirterek,
"Bugün 1,6 milyon ekmeği bölgeye ulaştırdık"
dedi.

Bakan Özer, Twitter hesabından meslek liselerindeki ekmek üretiminin görüntülerini paylaşıp,
"Depremin ilk anından itibaren okullarımızdaki fırınlarımızda ekmek üreterek 10 ilimize gönderiyoruz. Bugün 1,6 milyon ekmeği bölgeye ulaştırdık. Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Hep birlikte Türkiye"
dedi.

#Kahramanmaraş
#deprem
#MEB
38 minutes ago
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Meslek liselerinde üretilen günlük 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
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