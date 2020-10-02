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Gündem Meslek liselerinde yüz yüze eğitim 5 Ekimde başlıyor
EĞİTİM

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim 5 Ekim'de başlıyor

Milyonlarca meslek lisesi öğrencisinin beklediği haber sonunda geldi. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek. Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı. Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

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Her ders saati 30 dakika

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.

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  • Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak.Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

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Uzaktan eğitim ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecek

Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

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