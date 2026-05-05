Mesleki Yeterlilik Sınavlarında 'e-Sınav' dönemi başladı

12:27 5/05/2026, Salı
5/05/2026, Salı
Yeni uygulamayla adayların sınav süreçlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve ölçme değerlendirme uygulamalarında dijitalleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Mesleki Yeterlilik Sınavları elektronik ortama taşındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınav hizmetlerini daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde yürütmek amacıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan "e-Sınav" uygulamaları, 81 ilde, 597 merkezde bulunan toplam 705 "e-Sınav" salonunda sürdürülüyor.

"Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı", "Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik Sınavı", "Amatör Telsizcilik Sınavı" ile "Denklik Seviye Tespit Sınavı" elektronik ortamda uygulanıyor.

Bu kapsam, kara yolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık faaliyetleri için kara yollarında seyreden araçları kullanacak kişilere yönelik yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın elektronik ortama taşınmasıyla genişletildi.

Bu doğrultuda daha önce basılı evrakla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavları, 1 Mayıs'tan itibaren "e-Sınav" merkezlerinde elektronik ortamda uygulanmaya başlandı.

Yeni uygulamayla birlikte adayların sınav süreçlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve ölçme değerlendirme uygulamalarında dijitalleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca artan sınav ve aday sayılarına bağlı olarak "e-Sınav" altyapısının geliştirilmesi, uygulama standartlarının yükseltilmesi ve dijital sınav hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



