Meteoroloji 12 kenti sağanak ve fırtınaya karşı uyardı: Soğuk havalar ne kadar sürecek?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:
Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak,
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere;
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara iki gün daha serin olacak
- Edi̇rne 22,
- Kocaeli̇ 20,
- Balıkesi̇r 23 derece.
Karadeniz
Zonguldak 19,
Samsun,
Trabzon 15-16 dereceye kadar i̇ni̇yor.
- Bin 700 rakım üzeri̇ndeki̇ yerlere kar da yağacak.
İç Anadolu
Ege Bölgesi
Akdeniz
Akdeni̇z'de rüzgar daha seri̇n esse de öğle saatleri̇ hala sıcak
Adana, Mersi̇n, Di̇yarbakır, Batman, Mardi̇n'de sağanak geçi̇şi̇ olacak.
Güneydoğu Anadolu
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Hakkari̇ boyunca sağanak yağış var.
Erzurum 16,
Malatya 24 derece.