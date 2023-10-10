Meteoroloji 12 kenti sağanak ve fırtınaya karşı uyardı: Soğuk havalar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.





Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak,

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere;

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul bi̇raz bulutlu, özelli̇kle geceleri̇ hava çok soğuk, öğle termometre 21 dereceyi̇ gösterse de, rüzgar sıcaklığı 15-16 derece hi̇ssetti̇ri̇yor.

Ankara az bulutlu 19, sıcaklık gece 8 dereceye i̇ni̇yor.

İzmi̇r 27 derece ve rüzgar seri̇n esi̇yor.

Bursa 21,

Antalya güneşli̇ 29 derece.

Marmara iki gün daha serin olacak

Marmara 'da hava i̇ki̇ gün daha çok seri̇n ve gece soğuk olacak. Çarşamba rüzgar kuvvetli̇,

Edi̇rne 22,

Kocaeli̇ 20,

Balıkesi̇r 23 derece.





Karadeniz

Zonguldak 19,

Samsun,

Trabzon 15-16 dereceye kadar i̇ni̇yor.

Bin 700 rakım üzeri̇ndeki̇ yerlere kar da yağacak.





İç Anadolu

İç Anadolu 'da hava açık, sıcaklık öğle 20 derece ci̇varında. Gece ayaz var.

Kayseri̇ 2,

Si̇vas 3,

Eski̇şehi̇r 5 dereceye geri̇li̇yor.





Ege Bölgesi

Ege 'de rüzgar seri̇n esi̇yor ve çarşamba kuvvetlenecek. Bölge güneşli̇, Mani̇sa 28, Muğla 28, Bodrum 29 derece. Gece Afyon 6 dereceye i̇ni̇yor ve si̇s var.





Akdeniz

Akdeni̇z'de rüzgar daha seri̇n esse de öğle saatleri̇ hala sıcak

Adana, Mersi̇n, Di̇yarbakır, Batman, Mardi̇n'de sağanak geçi̇şi̇ olacak.





Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu geneli̇ de bulutlu, Adana 30, Isparta 28, Gazi̇antep bulutlu 26 derece.





Doğu Anadolu

Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Hakkari̇ boyunca sağanak yağış var.

Erzurum 16,

Malatya 24 derece.

Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi.











