İsrail'in hava saldırısında iki gazeteci hayatını kaybetti

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yapılan sızma girişimi ve çatışmaların ardından İsrail-Lübnan sınır bölgesinde askeri hareketlilik yaşanıyor. Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırı denetlemekle görevli Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerleri devriye gezerken, İsrail ordusu da sınıra askeri sevkiyatı yapmaya devam ediyor.