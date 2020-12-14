Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

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FOTOĞRAF 8 Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu. Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ta havalar iyice soğumaya başladı. Eksi 10-15 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü’de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu. Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor” dedi. Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars yağmasıyla birlikte Kars’ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor” diye konuştu. Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi. Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceye düştü baraj dondu Kars'ta hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonrası Kars Baraj Gölü dondu. Donan göle havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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