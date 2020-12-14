Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteorolojiden yurt geneli için yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji 14 Aralık hava durumunu paylaştı: İzmir, İstanbul, Ankara, Erzurum, Tunceli, Bingöl hava durumu

Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz’in Toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.) 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6
Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceye düştü baraj dondu
FOTOĞRAF 8
Title
Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu.
Title
Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ta havalar iyice soğumaya başladı. Eksi 10-15 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü’de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu. Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor” dedi.
Title
Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars yağmasıyla birlikte Kars’ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor” diye konuştu.
Title
Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.
Title
Title
Title
Title
Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceye düştü baraj dondu
Kars'ta hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonrası Kars Baraj Gölü dondu. Donan göle havadan görüntülendi.

İzmir’de deniz taştı, araçlar su altında kaldı
FOTOĞRAF 16
Title
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.
Title
Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.
Title
Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.
Title
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.
Title
Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.
Title
Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İzmir’de deniz taştı, araçlar su altında kaldı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi. Su seviyesinin yükselmesinin ardından, yolları su bastı. Araçlar suya gömüldü. Gece saatlerinde olayı duyan vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.


Abone Ol Google News
ABD hackle çalkalanıyor

ABD 'hack'le çalkalanıyor

​İki bakanlığa ait bilgilerin çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Vaka sayısı yediye düştü

Vaka sayısı yediye düştü

​Tedbirlere uyulan ilçede yüzleri güldüren sonuç.
Yunan muhalefetinden Miçotakis’e sert tepki: AB Zirvesi’nde bizi diplomatik yenilgiye uğrattı

Erdoğan sinyali verdi: Bugün açıklanacak..

​Polisleri tehdit eden maskesiz kadına yanıt gecikmedi.

Araçlar<br>su altında kaldı

Araçlar
su altında kaldı

İzmir'de sağanak yağış sonrası deniz taştı.
Hemen olmayacağız!

Hemen olmayacağız!

​Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması.
Ermenistan<br>köşeye sıkıştı

Ermenistan
köşeye sıkıştı

11 saldırı uydu görüntüleri ile belgelendi.
Rehin alıp<br>evi ateşe verdi

Rehin alıp
evi ateşe verdi

​Adana Seyhan'da korku dolu anlar..
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

​Yollar ve caddelerde hareketlilik başladı.
İsrail'e kaçırılmıştı

İsrail'e kaçırılmıştı

​Kybele 60 yıl sonra Türkiye'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.