Meteoroloji 14 Aralık hava durumunu paylaştı: İzmir, İstanbul, Ankara, Erzurum, Tunceli, Bingöl hava durumu
Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz’in Toroslar mevkisinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın, genellikle güney ve doğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Tokat, Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14 İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17 Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 16 Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.) 15 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6 Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12