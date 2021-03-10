Gündem Meteoroloji açıkladı Kar yeniden geliyor
DÜZCE

Meteoroloji açıkladı: ​Kar yeniden geliyor

Meteoroloji açıkladı: Kar yeniden geliyor

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yarın karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Kar yağışı bekleniyor

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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