Meteoroloji açıkladı: Metrekareye 125 kilogram yağış düştü

Batı Karadeniz’de sel felaketi yaşanıyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu’da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olurken, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı açıklandı.

12.08.2021 - 13.08.2021 tarihleri arasında ülke genelinde en fazla yağış alan bölgeler Batı Karadeniz oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Merkez ve Beycuma’da metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü. Zonguldak’ın Devrek ilçesine 76,4 kilogram yağış düşerken, Çaycuma’ya 62,4 kilogram yağış ile tabloda 3. sırada yer aldı.

Bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı

Tablodaki verilere göre, Bartın Merkez’e 52,7 kilogram, Ulus Ceyüpler Köyü’ne 43,8 kilogram yağış düştü.

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Aynı tabloda Sinop Merkez ile Kastamonu Bozkurt ve Devrekani ilçeleri de (38-33 kilogram yağış) yer alıyor.

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FOTOĞRAF 8 Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı. Kastamonu Abana sahili kahverengiye boyandı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.

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