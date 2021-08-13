Meteoroloji açıkladı: Metrekareye 125 kilogram yağış düştü

Batı Karadeniz’de sel felaketi yaşanıyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu’da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olurken, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji verilerine göre, bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı açıklandı.
12.08.2021 - 13.08.2021 tarihleri arasında ülke genelinde en fazla yağış alan bölgeler Batı Karadeniz oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Merkez ve Beycuma’da metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü. Zonguldak’ın Devrek ilçesine 76,4 kilogram yağış düşerken, Çaycuma’ya 62,4 kilogram yağış ile tabloda 3. sırada yer aldı.
Bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı
Tablodaki verilere göre, Bartın Merkez’e 52,7 kilogram, Ulus Ceyüpler Köyü’ne 43,8 kilogram yağış düştü.
Aynı tabloda Sinop Merkez ile Kastamonu Bozkurt ve Devrekani ilçeleri de (38-33 kilogram yağış) yer alıyor.
GÜNDEM
Selin vurduğu Kastamonu’da hortum paniği
GÜNDEM
Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı
GÜNDEM
AFAD'dan 5 il için şiddetli yağış uyarısı: Tedbirli olun
FOTOĞRAF 8
Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor.
Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.
Kastamonu Abana sahili kahverengiye boyandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.
Kastamonu'da çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu.
Su altında kalan ilçelerde yollar çöktü, köprüler yıkıldı, araçlar selde sürüklendi.
Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı.
Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı.
Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi.
Araçlar sel sularında sürüklendi.
Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı.
Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çöktü.
Yanında bulunan iki binada ise büyük hasar oluştu.
İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. Oturdukları binalarda mahsur kalanlar arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Havadan helikopterler, karadan ise botlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla çok vatandaş tahliye edilerek hastanelere kaldırıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Çatalzeytin ilçesinde ilk gün meydana gelen heyelanda haybeden 1 kişi ile birlikte kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Kastamonu'da 2 bin 466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 19 arama köpeği ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.
Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
Bozkurt'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi. Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı. Sel felaketinin 3'üncü gününde arama kurtarma faaliyetleri sürerken yaralar da sarılmaya devam ediyor.