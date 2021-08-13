Gündem Meteoroloji açıkladı Metrekareye 125 kilogram yağış düştü
KASTAMONU ZONGULDAK BARTIN

Meteoroloji açıkladı: Metrekareye 125 kilogram yağış düştü

Batı Karadeniz’i vuran sel felaketinde bölgeye yüksek miktarda yağış düşerken, metrekareye en fazla yağış 125 kilogram ile Zonguldak oldu.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji açıkladı: Metrekareye 125 kilogram yağış düştü
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Batı Karadeniz’de sel felaketi yaşanıyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu’da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olurken, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı açıklandı.

12.08.2021 - 13.08.2021 tarihleri arasında ülke genelinde en fazla yağış alan bölgeler Batı Karadeniz oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Merkez ve Beycuma’da metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü. Zonguldak’ın Devrek ilçesine 76,4 kilogram yağış düşerken, Çaycuma’ya 62,4 kilogram yağış ile tabloda 3. sırada yer aldı.

Bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı
Bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı

Tablodaki verilere göre, Bartın Merkez’e 52,7 kilogram, Ulus Ceyüpler Köyü’ne 43,8 kilogram yağış düştü.

Aynı tabloda Sinop Merkez ile Kastamonu Bozkurt ve Devrekani ilçeleri de (38-33 kilogram yağış) yer alıyor.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
Title
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
Title
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
Bozkurt'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki son durum havadan görüntülendi. Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı. Sel felaketinin 3'üncü gününde arama kurtarma faaliyetleri sürerken yaralar da sarılmaya devam ediyor.


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