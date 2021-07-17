Gündem Meteoroloji beş günlük tahminleri paylaştı Bayramda hava nasıl olacak?
İSTANBUL

Meteoroloji beş günlük tahminleri paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak?

9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün itibariyle başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bayram havasına ilişkin tahminlerini paylaştı. Beş günlük hava durumu tahminlerine göre sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürecekken bayramın ikinci gününde Marmara ve Karadeniz'de yağış görülüyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji beş günlük tahminleri paylaştı: Bayramda hava nasıl olacak!​ İl il hava durumu..
Foto/arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İL İL HAVA DURUMU

Bodrum’da korkutan yangın: Evlere ulaşmadan kontrol altına alındı
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Yangın, Gümüşlük ile Koyunbaba Mahallesi arasındaki Samanlık mevkisinde otluk ve makilik alanda gece saatlerinde meydana geldi.
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. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
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Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 6, Bodrum Orman İşletme Şefliği’ne ait 4 arazöz sevk edildi.
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Yangının çıktığı arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı müdahale zorlaşırken, arazözlerin gidebildikleri en son noktadan araçlarla, itfaiye ve orman ekipleri de şap şaplarla dört bir taraftan yangında müdahale edildi.
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Ekiplerin çalışmaları sırasında jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
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Bir ambulans da yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Bölgedeki evleri tehdit eden alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bodrum’da korkutan yangın: Evlere ulaşmadan kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Üç gündür yanıyor: Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
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Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
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Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.
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Kızılçam ormanındaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.
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Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.
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Yangının ikinci gününde de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenilmişti.
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Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.
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Üç gündür yanıyor: Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İki gün önce sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. 2 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın halen tam olarak kontrol altına alınamadı. Bugünde sabahın ilk saatleriyle birçok ilden gelen arozöz ve 850 personel yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopterler çalışmalarını sürdürüyor.

İki günde nüfusu 5 katına çıktı: Oteller ve sahiller doldu taştı
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortakent Mahallesi'nde Belediyeye ait kafede, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi nüfusu 181 bin olan ilçedeki nüfusun şu an 800 bin civarına çıktığını söyledi.
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Vatandaşların güzel bir tatil geçirmeleri için bayram yoğunluğu nedeniyle önlem aldıklarını anlatan Aras şöyle konuştu:
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Güzel bir bayram geçirmek için önlemleri aldık. Kaymakamlığımız, jandarmamız ve emniyetimizle koordine ediyoruz. Onlarda çalışıyorlar. Kurban satış noktaları ve kesim yerlerinde de önlemler alındı. Bayramda yaklaşık 1 milyonu aşkın kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bodrum'da oteller dolu ya da dolmak üzere. Bayramda Bodrum'da boş oda bulmak çok zor. Bütün Türkiye'den, vatandaşlarımızdan ricam, Bodrum'a gelirken rezervasyonu yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Zorlanacaklardır. Arasınlar sorsunlar, rezervasyon yaptırsınlar. Eğer bulabilirlerse yola çıksınlar.
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Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde imar ve ruhsata aykırılıklar bulunan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına ilişkin, 2 yılda 465 kaçak yapı ya da usulüne, projesine uygun yapılmamış bölüm yıkıldı. Bu bir rekordur. ifadesini kullandı.
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İlçede inşaat yasağının başladığı 15 Haziran'dan itibaren 381 inşaat faaliyetini durdurup, ilgili firmalara ceza kesildiğini, 27 şantiyeyi mühürlediklerini aktaran Aras, altyapı çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü dile getirdi.
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Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı
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Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı
İki günde nüfusu 5 katına çıktı: Oteller ve sahiller doldu taştı
Turizmciler tatilcileri uyardı, bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Kurban bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.


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