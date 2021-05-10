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İSTANBUL

Meteoroloji beş günlük tahminlerini açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala meteoroloji beş günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yeni haftada ülke genelinin neredeyse tamamında yağış görünmez iken sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji beş günlük tahminlerini açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





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