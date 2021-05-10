Meteoroloji beş günlük tahminlerini açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

















GÜNDEM Sivas Mayıs ayında dondu: Termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi

FOTOĞRAF 9 Dün geceden itibaren Giresun’un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya ve Trabzon il sınırında bulunan Sis Dağı yaylalarında kar yağışı yaşandı. Mayıs ayında kar süprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü. Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi de karla kaplanırken, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor dediler. Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentin yüksek kesimli arazileri ve yaylalarında yağan kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaza büründü Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentin yüksek kesimli arazileri ve yaylalarında yağan kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaza büründü Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentin yüksek kesimli arazileri ve yaylalarında yağan kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaza büründü Baharı beklerken kış geri döndü: Mayıs ayında kar sürprizi Doğu Karadeniz'e hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı. BiP'te paylaş

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