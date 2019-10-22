Meteoroloji birçok bölgeyi uyardı: Yağışlı ve bulutlu bir güne hazır olun

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'da İstanbul da dahil olmak üzere, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

DHA İstanbul'da yoğun sis

ÜLKE GENELİ PARÇALI BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da yoğun sis

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA GÜNLERDİR SİS HAKİM

Marmara'da İstanbul da dahil olmak üzere, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.