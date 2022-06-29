Gündem Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7/24 mesaide Doğru tahminle en az zarar
ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7/24 mesaide: Doğru tahminle en az zarar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliği hasarlarına karşı önlem alınması için 7/24 mesaide.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7/24 mesaide: Doğru tahminle en az zarar
ARŞİV

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliği hasarlarına karşı önlem alınması için 7/24 mesaide. Afetler, bilimsel çalışmalarla erken fark ediliyor. Hava tahminlerinde tutarlılık yüzde 93 olurken uydu verilerinin yanı sıra Türkiye genelindeki gözlem istasyonlarından akan veriler bunda etkili oluyor. Afetlerden mümkün olduğunca erken haberdar olunup gerekli tedbirler alınıyor. Bu sayede can kayıpları 3 kat düştü.

2 BİN 50 GÖZLEM SİSTEMİ

Meteorolojik ölçüm ve gözlem veri kaynakları çok çeşitli. Otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, yüksek atmosfer gözlem istasyonu, meteoroloji radarları, deniz radarları, yıldırım tespit ve takip sistemi alçak seviye rüzgar kırılımı uyarı sistemi, toz gözlem sistemi ve meteorolojik uydulardan faydalanılıyor. Türkiye'de 2 bin 50 adet gözlem sistemi kurulu. Bunun yanı sıra 1714 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ile anlık hava durumu bilgileri vatandaşa sunulup tahminler hazırlanıyor.

6 SAAT ÖNCEDEN UYARI

Bu sistemlerden biri de taşkınlara karşı. Türkiye’nin bölgesel merkez olduğu Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi kuruldu. 6 saat öncesinden ani taşkın erken uyarıları hazırlanmasında operasyonel olarak kullanılıyor. Afet bölgelerinde görevli yetkililerle vatandaşların kısa sürede bilgilendirilmesi için meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülebilmesi için donatılan “Meteoroloji Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi” de hizmet veriyor.

Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 16 ile kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 16 ile kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Adana'da otomobil servis aracına çarptı.
Bodrumda vahşi cinayet

Bodrum'da vahşi cinayet

​Kum dolu çuvalın içinden erkek cesedi çıktı.
Dört teröristetkisiz hale getirildi

Dört terörist
etkisiz hale getirildi

​Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edildi.
Beş ev tedbir<br>amaçlı boşaltıldı

Beş ev tedbir
amaçlı boşaltıldı

Sağanak sonrası ​Osmancık'ta korkutan gelişme.
Yüz yüze görüşecekler

Yüz yüze görüşecekler

​Beyaz Saray detayları açıkladı.

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Zam beklentisi yüzde 10-30 arası.

​Türkiye isim hakkını aldı Atina karıştı.

​Kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu.

​Yunanistan insanlık suçuna zorla ortak ediyor.

​Atama yapılacak branşlarda ağırlık okul öncesi olacak.

​Papa Franciscus'tan annelere çağrı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

​Cezaevindeki örgüt mensupları koğuşlarda bile isteye Kovid-19 virüsü yaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.