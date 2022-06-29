Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7/24 mesaide: Doğru tahminle en az zarar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliği hasarlarına karşı önlem alınması için 7/24 mesaide. Afetler, bilimsel çalışmalarla erken fark ediliyor. Hava tahminlerinde tutarlılık yüzde 93 olurken uydu verilerinin yanı sıra Türkiye genelindeki gözlem istasyonlarından akan veriler bunda etkili oluyor. Afetlerden mümkün olduğunca erken haberdar olunup gerekli tedbirler alınıyor. Bu sayede can kayıpları 3 kat düştü.

2 BİN 50 GÖZLEM SİSTEMİ

Meteorolojik ölçüm ve gözlem veri kaynakları çok çeşitli. Otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, yüksek atmosfer gözlem istasyonu, meteoroloji radarları, deniz radarları, yıldırım tespit ve takip sistemi alçak seviye rüzgar kırılımı uyarı sistemi, toz gözlem sistemi ve meteorolojik uydulardan faydalanılıyor. Türkiye'de 2 bin 50 adet gözlem sistemi kurulu. Bunun yanı sıra 1714 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ile anlık hava durumu bilgileri vatandaşa sunulup tahminler hazırlanıyor.

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6 SAAT ÖNCEDEN UYARI

Bu sistemlerden biri de taşkınlara karşı. Türkiye’nin bölgesel merkez olduğu Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi kuruldu. 6 saat öncesinden ani taşkın erken uyarıları hazırlanmasında operasyonel olarak kullanılıyor. Afet bölgelerinde görevli yetkililerle vatandaşların kısa sürede bilgilendirilmesi için meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülebilmesi için donatılan “Meteoroloji Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi” de hizmet veriyor.

GÜNDEM Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı