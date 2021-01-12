Gündem İstanbulda dört gün kar yağışı etkili olacak
İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul'a kar ne zaman gelecek? İşte 7 günlük hava durumu

İstanbul’da dört gün kar yağışı etkili olacak

Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan İstanbul’a müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı Pazartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise yarın 7 derece birden düşecek.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'a kar geliyor.
İstanbul'a kar geliyor.

Megakent İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul’da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı.

Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı. Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul’a bir müjde de meteorolojiden geldi.

İstanbul'da hava durumu: Öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul'da hava durumu: Öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

İHA
  • Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul’da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

İstanbul için kar uyarısı: Perşembe günü yağması bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul için kar uyarısı: Perşembe günü yağması bekleniyor

Hafta sonu etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı
GÜNDEM
Hafta sonu etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı

Yağmurdan sonra kar geliyor
GÜNDEM
Yağmurdan sonra kar geliyor
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