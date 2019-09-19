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İSTANBUL

Meteoroloji: Kirletici emisyonlar bu gece Türkiye'yi terk edecek

Meteoroloji: Kirletici emisyonlar bu gece Türkiye'yi terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki fabrika yangının ardından atmosfere salınan gazların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
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Meteoroloji, dün Tuzla'da bir deri fabrikasında meydana gelen büyük yangınla ilgili açıklama yaptı. Atmosfere karışan emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edileceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEYECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

  • Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

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