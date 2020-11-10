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İSTANBUL

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sağanak uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara’nın kuzey, Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nin güneybatı, İç Ege’nin kuzey ve İç Anadolu’nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzey, Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nin güneybatı, İç Ege’nin kuzey ve İç Anadolu’nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
  • İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18
  • İzmir: Az bulutlu 22
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 19
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
  • Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı 16
  • Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı 17
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20

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