Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Sağanak uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzey, Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nin güneybatı, İç Ege’nin kuzey ve İç Anadolu’nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

Parçalı ve az bulutlu 19 İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18 İzmir: Az bulutlu 22

Az bulutlu 22 Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 19

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 19 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Parçalı ve az bulutlu 26 Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı 16

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı 16 Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı 17

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı 17 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20

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