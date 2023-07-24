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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların çarşamba ve perşembe günlerinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Hafta ortasına doğru artacak olan sıcak havada kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların zorunda kalmadıkça saat 11.00 ila 16.00'da açık alanlara çıkmaması konusunda uyarılar yapıldı.

16:41 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Sıcak hava dalgası çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak.

Sıcak hava dalgası çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların hafta ortasına kadar artmaya devam edeceğini, mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağını bildirdi.


İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın bölge genelinde etkisini daha da artırması bekleniyor.


Bölgede çarşamba ve perşembe etkili olacak sıcak hava dalgasına bağlı olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması öngörülüyor.


Sıcak hava dalgasının 27 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybedeceği, hafta sonunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların artması nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ila 16.00'da açık alanda bulunmamaları konusunda uyarılar yapıldı.


#Marmara
#İstanbul
#Sıcaklık
#Meteoroloj
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