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İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: Yurt geneli yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

AA
ARŞİV
ARŞİV

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Marmara (Sakarya hariç), Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların;genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2-6 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

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