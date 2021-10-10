Gündem Meteorolojiden İstanbul dahil 10 ile sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul dahil 10 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden 10 ile uyarı: İstanbul, Çanakkale, Balıkesir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

Kuraklık besicileri de vurdu: Yayladan dönüşler erken başladı
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Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu sürede de yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, yüksek kesimlerde havaların soğumaya başladığı eylül ayının ortalarından itibaren dönüş yolculuğuna başlıyor.
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Ancak bölgede yaşayan ve göçerlerin aksine her yıl dönüş için ekim ayının sonunu bekleyen besiciler de bu sene erken dönüş yapıyor. 600 koyunuyla Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik yaylalarında yaz aylarını geçiren Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden ot kalmadığını, bundan dolayı da bölgeden erken ayrıldıklarını söyledi.
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Yolculuğunun 15 gün süreceğini belirten Bayramhan, Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra koyunlarımızı kırpıp, sağımlarını yapıyoruz. İlaçlarını veriyoruz.
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Ekim ayının sonlarında ise dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. Ancak bu yıl havalar erken soğudu, ayrıca kuraklık yüzünden yaylada ot kalmayınca hayvanlarımızı 20-25 gün köye erken götürmeye karar verdik. 2 çobanla yaptığımız yolculuğumuz ise yaklaşık 2 hafta sürüyor.
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Yemlerini hazırlayacağız, kış ayları boyunca da içeride bakacağız. Önümüzdeki yıl havaların daha iyi olmasını ve yaylaların daha yeşil olmasını umut ediyoruz diye konuştu.
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Kuraklık besicileri de vurdu: Yayladan dönüşler erken başladı
Van'ın kırsal mahallerinde yaşayan ve ilkbahar aylarında 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarının yiyecek ihtiyacını, sağdıkları sütle de kendi kışlık yiyeceklerini hazırlayan besicilerin dönüş yolculuğu başladı. 15 gün süren yolculuğa başlayan Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden bölgede ot kalmadığını bu yüzden yayladan erken ayrıldıklarını söyledi.

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı yarıya düştü
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Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Sezonu istavrit ve palamut ile açan balıkçıların beklediği hamsi avı da başladı.
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Denizin soğuması ile kendini gösteren hamsi, bol miktarda ağlara takıldı. Daha önceden kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarı yarıya düştü.
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Trabzon'da istavrit kilosu 15, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satılıyor.
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‘HAMSİ BOLLUĞU DEVAM EDECEK’<br><br>Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, hamsinin tezgahlarda bol olduğunu söyleyerek Tezgahlarda şu an hamsi bolluğu var. Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar indi. İstavrit de var ama hamsiden dolayı pek rağbet görmüyor. Bizim öngörümüz; hamsi bolluğu devam edecek. Vatandaş hamsi bolluğu ile fiyatından memnun dedi.<br>
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Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı yarıya düştü
Av sezonuna istavrit ve palamut ile başlayan balıkçılar, Karadeniz'in soğumasıyla kendini gösteren hamsiye yöneldi. Böylece kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarıya düştü.


Sayılarıyüzde 20 arttı

Sayıları
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