Meteorolojiden İstanbul dahil 10 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29 İstanbul: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26 Adana: Az bulutlu ve açık 32 Antalya: Az bulutlu ve açık 29 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30