Meteorolojiden İstanbul dahil 10 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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FOTOĞRAF 11 Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu sürede de yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, yüksek kesimlerde havaların soğumaya başladığı eylül ayının ortalarından itibaren dönüş yolculuğuna başlıyor. Ancak bölgede yaşayan ve göçerlerin aksine her yıl dönüş için ekim ayının sonunu bekleyen besiciler de bu sene erken dönüş yapıyor. 600 koyunuyla Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik yaylalarında yaz aylarını geçiren Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden ot kalmadığını, bundan dolayı da bölgeden erken ayrıldıklarını söyledi. Yolculuğunun 15 gün süreceğini belirten Bayramhan, Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra koyunlarımızı kırpıp, sağımlarını yapıyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Ekim ayının sonlarında ise dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. Ancak bu yıl havalar erken soğudu, ayrıca kuraklık yüzünden yaylada ot kalmayınca hayvanlarımızı 20-25 gün köye erken götürmeye karar verdik. 2 çobanla yaptığımız yolculuğumuz ise yaklaşık 2 hafta sürüyor. Yemlerini hazırlayacağız, kış ayları boyunca da içeride bakacağız. Önümüzdeki yıl havaların daha iyi olmasını ve yaylaların daha yeşil olmasını umut ediyoruz diye konuştu. Kuraklık besicileri de vurdu: Yayladan dönüşler erken başladı Van'ın kırsal mahallerinde yaşayan ve ilkbahar aylarında 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarının yiyecek ihtiyacını, sağdıkları sütle de kendi kışlık yiyeceklerini hazırlayan besicilerin dönüş yolculuğu başladı. 15 gün süren yolculuğa başlayan Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden bölgede ot kalmadığını bu yüzden yayladan erken ayrıldıklarını söyledi. BiP'te paylaş

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