Gündem Meteorolojiden 16 ile kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı
ANKARA

Meteorolojiden 16 ile kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı yağış bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Meteorolojiden 16 ile kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı
Arşiv

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana’nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun’un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz’de, zamanla Marmara’nın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

  • Meteorolojinin uyarı bölümünde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'a kırmızı, Sakarya, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat'a turuncu, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sivas ve Ordu'ya ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 20
  • İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Adana: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • Antalya: Az bulutlu 34
  • Samsun: Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kastamonu'da çay ve dereler taşmaya başladı: Alt katta oturanlar üst katlara çıksın
FOTOĞRAF 12
Title
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
Title
Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.
Title
Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.
Title
İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.
Title
Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.<br>İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.
Title
Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı.
Title
Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.
Title
İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Title
Derelerin taşma riskine karşı iş yerlerinin açılmaması ve alt katta oturanların üst katları çıkması istendi
Kastamonu'da çay ve dereler taşmaya başladı: Alt katta oturanlar üst katlara çıksın
AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.
Kurban Bayramı tatili uzadı

Kurban Bayramı tatili uzadı

​Milyonların beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.