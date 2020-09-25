Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteoroloji son tahminlerini açıkladı 36 ile yağış uyarısı
ERZURUM

Meteorolojiden 36 ile yağış uyarısı! İstanbul, Erzurum, Kars, Nevşehir, Ankara hava durumu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 36 ile yağış uyarısı

Meteoroloji bugün için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 27
  • İzmir: Parçalı bulutlu 29
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26
  • Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Abone Ol Google News
İbretlik cehalet

İbretlik cehalet

Pelosi'nin 'Türkiye'de değilsiniz' sözlerine çok sert tepki.
Vaka artış hızı kontrol altında

Vaka artış hızı kontrol altında

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklama.
10 ilçe risk altında!

​İstanbul'un deprem haritası yayınlandı..

​21 gün boyunca deniz altında kalabiliyorlar.
Pasinler'e<br>termal tesis

Pasinler'e
termal tesis

​Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı.
Amerikalı senatörlerden<br>"Uygur Türkleri" uyarısı

Amerikalı senatörlerden
"Uygur Türkleri" uyarısı

​Netflix'e 'suça ortak olmayın' çağrısı yapıldı.

​Bakan Soylu da 'tayin istiyorlar' diyerek eleştirmişti.

Formayı giydi <br>imzayı attı

Formayı giydi
imzayı attı

​Fenerbahçe, Samatta'nın bonservisini açıkladı.

​82 gözaltı kararı, aralarında HDP'li isimler de var.
Avrupa'nın<br>en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

​Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamam.

Kırklareli'de bulunan Cehennem Şelaleleri’ne gelen ziyaretçiler çöplerini bırakıp gidiyor: Doğal güzelliği kayboluyor
Gündem

Kırklareli'de bulunan Cehennem Şelaleleri’ne gelen ziyaretçiler çöplerini bırakıp gidiyor: Doğal güzelliği kayboluyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Cehennem Şelalesi adeta çöp yığınına döndü. Ziyaretçiler çöplerini bırakıp gidiyorlar. Doğa harikası olan Cehennem Şelalesi'nin doğal güzelliği bu nedenle kayboluyor. Şelaleler drone ile havadan görüntülendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Birazdan şehrimizin Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek" dedi.
İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti
Gündem

İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti

İstanbul Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı 'pes' dedirtti. Gazetecilerin sorularına dalga geçerek cevaplar veren kadın, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna, 'Korona yok, size geliyor bize gelmiyor' şeklinde cevap verirken "Bir günde ne kadar para kazanıyorsun?" sorusuna ise "Bir sürü para topluyorum" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.