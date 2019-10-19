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ANTALYA ERZURUM

Meteorolojiden 4 bölge için sağanak uyarısı: Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
  • Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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