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ANKARA

Meteorolojiden 53 ile yağış uyarısı yapıldı! İstanbul,

Meteorolojiden 53 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 2 Nisan için hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 53 ile yağış uyarısı yapıldı! İstanbul,
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Nisan hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da, Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece
  • İSTANBUL: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12 derece
  • İZMİR: Parçalı bulutlu 18 derece
  • ADANA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 15 derece
  • ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
  • KONYA: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece
  • SAMSUN: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece
  • ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8 derece
  • DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

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