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Meteorolojiden 58 ile uyarı! İstanbul, Antalya, Adana, Erzurum, Bursa, Sakarya, Eskişehir hava durumu

Meteorolojiden 58 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 5 Nisan için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 58 ile uyarı! İstanbul, Antalya, Adana, Erzurum, Bursa, Sakarya, Eskişehir hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, Marmara ve Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, Marmara'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 14 derece
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21 derece
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22 derece
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 19 derece
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22 derece
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20 derece
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 13 derece
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20 derece

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Bazı illerde sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
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