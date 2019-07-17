Gündem Meteorolojiden 8 ile sağanak uyarısı
MUĞLA

Meteorolojiden 8 ile sağanak uyarısı

Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklikolmaması bekleniyor.

  • Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğukesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra ortakuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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