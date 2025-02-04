Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji'den Akdeniz'e uyarı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den Akdeniz'e uyarı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

15:094/02/2025, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Perşembe günü öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında esecek fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın batıda yarın öğle saatlerinden sonra, doğuda perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda, gece saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi tahmin edilen fırtına için ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.


#Akdeniz
#fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#uyarı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti ne kadar?