Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Kuğulu Park'ta hayvanlar da güneşli havadan faydalandı. Şubat ayına girilmesiyle Ankara'da kar yağışı beklentisi başladı. Peki, Ankara'da kar yağacak mı?

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ankara'da yarın yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

3 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

📆3 Şubat 2025 Pazartesi

🌫️Sis Uyarısı

⚠️Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi Uyarısı!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/3mvfhzDfBY — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2025



