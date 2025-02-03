Ankara'da bugün hava günlük güneşlik... Şubat ayının gelmesi ile Ankara'da yağış beklentisi oluştu. Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Şubat ayının gelmesiyle henüz kar yüzü görmeyen Ankara'ya ne zaman kar yağacak? merak konusu olurken, beklenen tarih geldi. Ankara'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte Ankara hava durumunun ayrıntıları...
Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Kuğulu Park'ta hayvanlar da güneşli havadan faydalandı. Şubat ayına girilmesiyle Ankara'da kar yağışı beklentisi başladı. Peki, Ankara'da kar yağacak mı?
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Ankara'da yarın yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.
Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.
3 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KIRKLARELİ 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.