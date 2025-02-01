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Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor

04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
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İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının yerini kar alacak. AKOM, kar yağışı için 5-6 Şubat tarihlerini verdi. Hafta başından itibaren yurdun büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.”



#meteoroloji
#Kar
#İstanbul

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