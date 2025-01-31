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Aldatıcı sıcaklar gidiyor soğuklar geliyor... İstanbul'un kar yağışı takvimi belli oldu: Beklenen yağışlar...

Aldatıcı sıcaklar gidiyor soğuklar geliyor... İstanbul'un kar yağışı takvimi belli oldu: Beklenen yağışlar...

16:1431/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Son günlerde tüm yurtta etkili olan yalancı bahar sona eriyor. Meteoroloji’nin son dakika açıklamasına göre, şubat ayının ilk haftasında yağışlı hava etkisini gösterecek. Soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı da kapıya dayandı. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu…

Meteoroloji’nin son dakika uyarısına göre, yalancı bahar sona eriyor ve kış yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Şubat ayının ilk haftasında soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. Kar yağışı da kapıda! Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu…

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Balkanlar'dan gelen soğuk havayla birlikte kar yağışının salı gününde itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının şubat ayının ilk haftasından itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü Edirne ve Kırklareli'de başlayan kar yağışının çarşamba günü İstanbul'da da görülmesi bekleniyor.

31 OCAK CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
SİS UYARISI:
Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
#İstanbul
#kar yağışı
#meteoroloji

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