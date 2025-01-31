Aldatıcı sıcaklar gidiyor soğuklar geliyor... İstanbul'un kar yağışı takvimi belli oldu: Beklenen yağışlar...

Meteoroloji’nin son dakika uyarısına göre, yalancı bahar sona eriyor ve kış yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Şubat ayının ilk haftasında soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapacak. Kar yağışı da kapıda! Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.