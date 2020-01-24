Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

FOTOĞRAF 16 Adana Valisi Mahmut Demirtaş, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. diye konuştu. Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor dedi. Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

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