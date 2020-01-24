Gündem Meteorolojiden deprem sonrası soğuk ve don uyarısı yapıldı
ELAZİĞ

Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Elazığ’daki 6,5’lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor.
Elazığ’daki 6,5’lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. diye konuştu.
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Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı
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Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor dedi.
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Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı.
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Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.
Elazığ'daki deprem anı kamerada
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Elazığ'daki deprem anı kamerada
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: 4 kişi hayatını kaybetti
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