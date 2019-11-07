Gündem Meteorolojiden dikkat çeken tahmin 8 derece birden yükselecek
İSTANBUL

Meteoroloji'den dikkat çeken tahmin: 8 derece birden yükselecek

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis görülecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4-8 DERECE ARTIYOR

  • Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Alınan son bilgilere göre illerimizde sıcaklıklar şöyle:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

ADANA: 29, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 28, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

KONYA: 22, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 20, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

SAMSUN: 25, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 22, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 14, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

KARS: 16, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

MALATYA: 17, Az bulutlu ve açık.

VAN: 14, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 25, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 26, Az bulutlu ve açık.

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