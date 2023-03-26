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Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği ve fırtınanın salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.

17:39 . 26/03/2023 Pazar
DHA
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinde güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



#meteoroloji
#hava durumu
#Ege Denizi
#fırtına
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