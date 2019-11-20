Gündem Meteorolojiden İstanbul için sis ve pus uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için sis ve pus uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerindeki seyrini sürdürürken doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan İstanbul’da sis ve pusun etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da sis
İstanbul'da sis

Hava durumu 20 Kasım Meteoroloji raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları doğu bölgelerimizde mevsim normalleri düzeyinde seyrederken batı bölgelerimizde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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