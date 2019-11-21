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İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Yarına dikkat

Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise pus ve sis bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN SAĞANAK VE SİS UYARISI

  • Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise gece ve yarın sabah yer yer pus ve sis öngörülüyor.
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