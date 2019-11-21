Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Yarına dikkat Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise pus ve sis bekleniyor.

Haber Merkezi 21 Kasım 2019, 14:28 Son Güncelleme: 21 Kasım 2019, 14:30 AA