Gündem Meteorolojiden İstanbul için yağış ve soğuk hava uyarısı
İSTANBUL

İstanbul için yağış ve soğuk hava uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne hava durumu

Meteorolojiden İstanbul için yağış ve soğuk hava uyarısı

İstanbul ve çevresi, bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Havanın bu akşam ile yarın çok bulutlu ve yağmurlu olması beklenen kentte, kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklığın hissedilir şekilde azalarak, 10 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve yarın havanın çok bulutlu ve yağmurlu olması beklenen İstanbul'da, kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklığın hissedilir şekilde azalarak 10 derecenin altına düşeceği öngörülüyor.

Kentte, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmezken, soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Yağmur ve kar uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Yağmur ve kar uyarısı yapıldı

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

Trakya, Kocaeli ve Sakarya'da karla karışık yağmur bekleniyor

  • Bölge genelinde bu akşam yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, gece ve yarın, Trakya, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

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5 günlük Kocaeli hava durumu için tıklayınız

Ayrıca, hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın bölgede kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenirken, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte perşembe ve cuma günü Trakya kesimi ile bölgenin doğusunda yüksek kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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