Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Öğleden sonraya dikkat

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey

ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

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FOTOĞRAF 17 Göle ilçesinde halk, dondurucu soğuklar nedeniyle zorluk yaşıyor. Kırağının etkisiyle ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin da büyük kısmı yeniden buzla kaplandı. Şenol Kirman adlı vatandaş, soğuk havadan etkilendiklerini ifade ederek, “Bugün gerçekten içimize işleyen bir soğuk var. Araçlar buzla kaplanmış, takviyeyle çalıştırıyoruz. Alışık olsak da yine de soğuktan etkileniyoruz’’ dedi. Türkiye'nin en soğuk kenti eksi 20 dereceyi gördü Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 20.4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

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