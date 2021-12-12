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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa başta olmak üzere çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..

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Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden İstanbula kuvvetli yağış uyarısı: Öğleden sonraya dikkat
Foto/arşiv

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey

ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

Türkiye'nin en soğuk kenti eksi 20 dereceyi gördü
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Göle ilçesinde halk, dondurucu soğuklar nedeniyle zorluk yaşıyor.
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Kırağının etkisiyle ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
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Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin da büyük kısmı yeniden buzla kaplandı.
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Şenol Kirman adlı vatandaş, soğuk havadan etkilendiklerini ifade ederek, “Bugün gerçekten içimize işleyen bir soğuk var.
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Araçlar buzla kaplanmış, takviyeyle çalıştırıyoruz.
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Alışık olsak da yine de soğuktan etkileniyoruz’’ dedi.
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Türkiye'nin en soğuk kenti eksi 20 dereceyi gördü
Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 20.4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Kar ve sis bulutu sonrası iki ilde mest eden görüntüler: Vatandaş soluğu zirvede aldı
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Tatvan’da önceki gün etkili olan kısa süreli kar yağışı yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü.
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Bugün ise ilçe merkezinde güneşli hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sis bulutu etkili oldu.
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Öğle saatlerinde şehrin üzerine çöken sis bulutu şehri tamamen kaplarken, yüksek kesimler ise seyrine doyumsuz bir manzara ziyafeti sundu.
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Etkili olan sis bulutu Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında \"Mükemmeliyet Ödülü\" alan 2 bin 250 rakımdaki Dünya’nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün üzerini tamamen kaplayıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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Nemrut Kalderasında göl üzerine çöken bulutlar kalderanın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katarken, Van Gölü üzerine çöken bulutlar ve Nemrut zirvesinden bakıldığında Süphan Dağı ise ayrı bir güzellik sundu.
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Öte yandan; kendine hayran bırakan manzarasıyla görsel şölen sunan sis bulutunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise soluğu zirvede aldı.
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2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
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2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Title
2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen
Kar ve sis bulutu sonrası iki ilde mest eden görüntüler: Vatandaş soluğu zirvede aldı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dünya'nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini kaplayan sis bulutu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kendine hayran bırakan manzarasıyla görsel şölen sunan sis bulutunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise soluğu zirvede aldı.


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