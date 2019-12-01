Gündem Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı 77 ilde yağış bekleniyor
İSTANBUL

Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı: 77 ilde yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 8
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 15
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 20
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • Konya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 12
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli 19
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 5
  • Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi:
Çok sayıda yaralı var

​Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Alkış yağmuru yükseldi

Alkış yağmuru yükseldi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan partililere seslendi.
Derbide puanlar paylaşıldı

Derbide puanlar paylaşıldı

​Trabzonspor sahasında G.Saray ile 1-1 berabere kaldı.
Ovit Dağı geçidi<br>ulaşıma kapandı

Ovit Dağı geçidi
ulaşıma kapandı

​Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Libya anlaşması ile <br>hangi mesaj verildi

Libya anlaşması ile
hangi mesaj verildi

​Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması.
Düzce'de <br>fabrika yangını

Düzce'de
fabrika yangını

İki ilden itfaiye ekipleri destek veriyor.

Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı

​Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor.
AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

AB üyelik süreci ve Suriye konusu ele alındı.
Derbide tokat

Derbide tokat

​Ömer'in Pereira'ya tokadı derbiye damga vurdu.
Dayakçı koca <br>bu kez tutuklandı

Dayakçı koca
bu kez tutuklandı

Eşini sokak ortasında kızının gözü önünde dövmüştü.
15 milyon<br> turist geldi

15 milyon
turist geldi

'Turizmin başkenti' Antalya'da büyük rekor.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Tarihi şampiyonluk

Tarihi şampiyonluk

Down sendromlu Talha, bir ilki başardı.
İstifası kabul edildi

İstifası kabul edildi

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün istifasını sunmuştu.
Yasak ava<br>el konuldu

Yasak ava
el konuldu

Kanuna aykırı avlanan balıkçılara göz açtırılmıyor.
Sporcuları taşıyan <br>minibüs devrildi

Sporcuları taşıyan
minibüs devrildi

​Kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.