Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

Parçalı ve az bulutlu 25 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Parçalı ve az bulutlu 24 Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Parçalı ve az bulutlu 22 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Parçalı ve az bulutlu 19 Diyarbakır: Az bulutlu 28

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İstanbullular güne sisle uyandı

İstanbullular güne sisle uyandı. Kentin bir çok noktasında etkili olan sis, havadan çekilen görüntüler ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis görüş mesafesini düşürdü. Kartpostallık görüntüler oluşturan sis siz havadan drone ile görüntülendi.