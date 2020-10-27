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İSTANBUL

Meteorolojiden sağanak uyarısı! İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale hava durumu

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durum tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
  • Diyarbakır: Az bulutlu 28

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İstanbul'da sis etkili oldu
FOTOĞRAF 7
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İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
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Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis görüş mesafesini düşürdü.
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Kartpostallık görüntüler oluşturan sis siz havadan drone ile görüntülendi.
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