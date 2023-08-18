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Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelerde Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sağanak yağış bekleniyor.

08:39 . 18/08/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sağanak yağış bekleniyor.


Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


BURSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu Ardahan ve Kars ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık




#Meteoroloji
#Rüzgar uyarısı
#Sağanak yağış
#Hava durumu
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