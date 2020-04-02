Gündem Meteorolojiden son dakika uyarısı Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
İSTANBUL

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altında. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olurken kuvvetli poyraz da kendisini gösterecek. Ege Bölgesi'nde ise sağanak yağışla birlikte lodosun etkili olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli sağanak yağış kendisini gösterecek. Diğer yandan İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Abone Ol Google News
Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!

Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!
Yarı fiyatına yerlisini ürettiler

Yarı fiyatına yerlisini ürettiler

​Meslek lisesinden koronavirüse karşı mücadelede büyük başarı.
En fazla can alan 3. hastalık oldu

En fazla can alan 3. hastalık oldu

20 Mart'tan sonra koronavirüsten ölenlerin seyri değişti.
Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Kamu ihalesi alan şirketlere koronavirüs kolaylığı.
Sağanak <br>ve fırtına geliyor

Sağanak
ve fırtına geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

​İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı.
Kendi<br>kurallarını koydular

Kendi
kurallarını koydular

Üç kişi yan yana yürüyemez, aynı arabaya binemez.
601 sağlıkçıya<br>virüs bulaştı

601 sağlıkçıya
virüs bulaştı

​Sağlık Bakanı Koca koronavirüse dair ülkemizdeki son gelişmeleri açıkladı.
Köye dönüş karantinası

Köye dönüş karantinası

Köyün girişine kilitli kapı yaptırdılar, kimseyi içeri almıyorlar.
Mezardan<br>virüs bulaşır mı?

Mezardan
virüs bulaşır mı?

Prof.Dr. Yamanel koronavirüsten ölen kişinin defin işlemini anlattı.
Bunu hiç unutmayacağız

Bunu hiç unutmayacağız

İtalyan Bakan, yardımları bu sözlerle teslim aldı.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Millet sahip çıktı

Millet sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin ağzından çıkanı kulakları duysun.
İşgalci<br>İsrail'i de vurdu

İşgalci
İsrail'i de vurdu

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 26'ya yükseldi.
Biz bize<br>yeteriz dediler

Biz bize
yeteriz dediler

Kimisi harçlığını verdi, kimisi bisiklet parasını bağışladı.
Dünyadan koronavirüs notları

Dünyadan koronavirüs notları

​Avrupa'dan Amerika'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya...
İki kat ceza

İki kat ceza

AK Parti ile MHP vekiller yarın tekrar bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.