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Meteoroloji'den sonra Çanakkale Valiliği de uyardı: Orman yangınlarına karşı dikkatli olun

Meteoroloji'nin bugün etkili olması beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından bir uyarı da Çanakkale Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada bugün etkili olması beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

08:03 - 16/04/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

Çanakkale Valiliği, bugün beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın, orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada
, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, 16.04.2024 Salı günü ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır." denildi.





#Çanakkale
#Sıcak hava
#Orman yangını
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